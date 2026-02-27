الجمعة   
   27 02 2026   
   9 رمضان 1447   
   بيروت 01:38
ArEnFrEs

    قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس شمال الضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      دوحاريك: غوتيريش يحث أفغانستان وباكستان على الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي وضمان حماية المدنيين

      دوجاريك: غوتيريش يحث الجانبين الأفغاني والباكستاني على مواصلة السعي لحل أي خلافات عبر القنوات الدبلوماسية

      المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان  دوجاريك: غوتيريش يتابع بقلق بالغ التقارير الواردة عن اشتباكات أفغانية باكستانية عبر الحدود

