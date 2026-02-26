الخميس   
    اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت عوا جنوب الخليل بالضفة المحتلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي قباطية وبير الباشا بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم وسط مدينة جنين بالضفة المحتلة

      عراقجي: تم الاتفاق على أن تبدأ الفرق الفنية من يوم الاثنين في فيينا مناقشة القضايا الفنية ودراستها ومن المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال أقل من أسبوع

