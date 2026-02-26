الخميس   
   26 02 2026   
   8 رمضان 1447   
   بيروت 22:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزير الخارجية العماني: تمت مراعاة جميع الخطوط الحمر الإيرانية في المقترح الذي حمله الوفد الإيراني إلى جنيف وهو يشمل قضايا مرتبطة برفع العقوبات والاستثمارات والفرص الاقتصادية في إيران

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي قباطية وبير الباشا بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي قباطية وبير الباشا بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم وسط مدينة جنين بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم وسط مدينة جنين بالضفة المحتلة

      عراقجي: تم الاتفاق على أن تبدأ الفرق الفنية من يوم الاثنين في فيينا مناقشة القضايا الفنية ودراستها ومن المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال أقل من أسبوع

      عراقجي: تم الاتفاق على أن تبدأ الفرق الفنية من يوم الاثنين في فيينا مناقشة القضايا الفنية ودراستها ومن المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال أقل من أسبوع