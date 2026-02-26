الخميس   
   26 02 2026   
   8 رمضان 1447   
   بيروت 20:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزير الخارجية العماني: انتهاء جولة مفاوضات اليوم بين الولايات المتحدة وإيران وتم إحراز تقدم ملحوظ

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الخارجية العماني: ستُجرى مناقشات على المستوى الفني الأسبوع المقبل في فيينا بعد التشاور مع العاصمتين المعنيتين

      وزير الخارجية العماني: ستُجرى مناقشات على المستوى الفني الأسبوع المقبل في فيينا بعد التشاور مع العاصمتين المعنيتين

      تقرير مصور | أهالي حي الزيتون في غزة يطلقون صرخة استغاثة

      تقرير مصور | أهالي حي الزيتون في غزة يطلقون صرخة استغاثة

      تقرير مصور | خطاب ترامب الأخير.. دعوة للعالم للمشاهدة لا للمشاركة

      تقرير مصور | خطاب ترامب الأخير.. دعوة للعالم للمشاهدة لا للمشاركة