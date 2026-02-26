الخميس   
   26 02 2026   
   8 رمضان 1447   
   بيروت 19:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الجيش الافغاني يعلن البدء بهجمات على مواقع باكستانية على الحدود بين الجانبين والسيطرة على 15 نقطة عسكرية للجيش الباكستاني

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الجيش الأفغاني يعلن شنّ «هجمات مكثفة» على مواقع باكستانية بعد غارات دامية

      الجيش الأفغاني يعلن شنّ «هجمات مكثفة» على مواقع باكستانية بعد غارات دامية

      سلام: كنا نأمل في تحقيق “إنجازات” أكبر

      سلام: كنا نأمل في تحقيق “إنجازات” أكبر

      وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد فتى سوري (16 عاما) وإصابة مواطن لبناني بجروح جراء غارات العدو الإسرائيلي على البقاع

      وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد فتى سوري (16 عاما) وإصابة مواطن لبناني بجروح جراء غارات العدو الإسرائيلي على البقاع