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مصادر خاصة للمنار: العدو الإسرائيلي ينقل 6 غرف مسبقة الصنع من القاعدة العسكرية المستحدثة في قرية العدنانية بالريف الأوسط من القنيطرة إلى الداخل المحتل