    مسؤول إيراني كبير لرويترز: المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف مكثفة وجادة وأثارت أفكاراً جديدة تتطلب التشاور مع طهران ولا تزال بعض الفجوات قائمة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الخارجية اللبنانية : البدء بتطبيق اتعميم الوزير لتخفيف الأعباء القنصلية عن كاهل اللبنانيين المقيمين في الخارج

      “تجمع العلماء”: قرار الجيش مواجهة الاعتداءت الاسرائيلية في سردة جريء ويعبر عن الالتزام بالسيادة الوطنية

      المجلس الدستوري رد مراجعة الطعن بدستورية قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة

