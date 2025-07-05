عاجل

الشيخ يزبك: لن نتخلى عن حماية شعبنا… يا سيد شهداء الأمة لا نختار إلا السلة إذا خُيرنا بينها وبين الذلة ولا نموت إلا قاهرين ولا نحيا مقهورين