السبت   
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   9 محرم 1447   
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    الشيخ محمد يزبك: إننا مع بسط سلطة الدولة كاملة تحت سقف السيادة وإنما نتحسس الخطر من الناقضين للاتفاق وقد صبرنا وتحملنا وليس آخرها العمليات من دون رادع ولا حسيب أمام مرأى قوات “اليونيفيل” والجيش