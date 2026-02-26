الخميس   
   26 02 2026   
   8 رمضان 1447   
   بيروت 13:11
    عاجل

    شمخاني: هذا المبدأ ينسجم مع فتوى القيادة الإيرانية والعقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية التي تؤكد رفض إنتاج السلاح النووي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيسا الجمهورية والحكومة يوقعان مرسوم الدعوة الى عقد استثنائي لمجلس النواب

      الجيش اللبناني يثبت في “سردة”… وانتهاكات صهيونية متواصلة للسيادة اللبنانية

      استمرار الخروقات .. قصف إسرائيلي وعلميات نسف في قطاع غزة

