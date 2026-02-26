الخميس   
   26 02 2026   
   8 رمضان 1447   
   بيروت 10:05
    وسائل اعلام إيرانية: وصول الوفد الإيراني المفاوض الى مبنى الممثلية العمانية في جنيف للمشاركة في المفاوضات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      صندوق النقد الدولي: نمو الدين الحكومي الأمريكي يهدد الاقتصادي العالمي

      مكتب إعلام الأسرى: قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 16 فلسطينيًا بينهم فتاة وأسرى محررون من مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس

      الأنباء الإيرانية: طهران نقلت مقترحها إلى الجانب الأميركي عبر وزير خارجية سلطنة عمان بصفته وسيطا في المفاوضات

