    الجيش اللبناني: ما بين الساعة 9:00 والساعة 11:00 ستقوم وحدة من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة مارون الراس – بنت جبيل

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      صندوق النقد الدولي: نمو الدين الحكومي الأمريكي يهدد الاقتصادي العالمي

      وسائل اعلام إيرانية: وصول الوفد الإيراني المفاوض الى مبنى الممثلية العمانية في جنيف للمشاركة في المفاوضات

      مكتب إعلام الأسرى: قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 16 فلسطينيًا بينهم فتاة وأسرى محررون من مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس

