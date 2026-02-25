الأربعاء   
   25 02 2026   
   7 رمضان 1447   
   بيروت 21:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: أكثر من 18.500 مريض بينهم 4.000 طفل لا يزالون بحاجة ماسة إلى إجلاء طبي من قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      طليس يعلن إقرار تعويض للسيارات العمومية الشرعية العاملة على البنزين: للالتزام بالتعرفة الرسمية

      طليس يعلن إقرار تعويض للسيارات العمومية الشرعية العاملة على البنزين: للالتزام بالتعرفة الرسمية

      “الوطني الحر”: نحن أكثر من شهد على انفصام “القوات”

      “الوطني الحر”: نحن أكثر من شهد على انفصام “القوات”

      رئيس اتحادات ونقابات النقل العام في لبنان بسام طليس: على السائقين الالتزام بتعرفة النقل الرسمية المحددة بـ200 ألف ليرة

      رئيس اتحادات ونقابات النقل العام في لبنان بسام طليس: على السائقين الالتزام بتعرفة النقل الرسمية المحددة بـ200 ألف ليرة