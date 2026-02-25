الأربعاء   
   25 02 2026   
   7 رمضان 1447   
   بيروت 20:04
    اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله وسط الضفة المحتلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيا خلال اقتحام الحارة الشمالية في بلدة حوارة بالضفة المحتلة

      مقدمة نشرة اخبار المنار الرئيسية ليوم الأربعاء في 25-2-2026

      سلام: معاناة الناس أكبر من أي إنجاز

