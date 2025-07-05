عاجل

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون بعد استقباله وزير الخارجية البريطاني : الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض ضرورة بقاء “اليونيفيل” من أجل تطبيق القرار 1701