السبت   
   05 07 2025   
   9 محرم 1447   
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    رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون بعد استقباله وزير الخارجية البريطاني : الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض ضرورة بقاء “اليونيفيل” من أجل تطبيق القرار 1701