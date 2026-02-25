الأربعاء   
   25 02 2026   
   7 رمضان 1447   
   بيروت 15:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس الإيراني: سعينا بتوجيهات من الإمام الخامنئي لإدارة مسار التفاوض وتجاوز حالة ” لا حرب ولا سلم” الاستنزافية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس الإيراني: نرى آفاقاً إيجابية للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة

      الرئيس الإيراني: نرى آفاقاً إيجابية للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة

      مراسل المنار: جرافة للجيش اللبناني ترفع ساتراً ترابياً عند المسلك الذي تتقدم اليه دبابات العدو بالقرب من تل الحمامص

      مراسل المنار: جرافة للجيش اللبناني ترفع ساتراً ترابياً عند المسلك الذي تتقدم اليه دبابات العدو بالقرب من تل الحمامص

      عراقجي: سنستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف استنادا إلى تفاهمات تم التوصل إليها في الجولة السابقة

      عراقجي: سنستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف استنادا إلى تفاهمات تم التوصل إليها في الجولة السابقة