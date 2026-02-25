الأربعاء   
   25 02 2026   
   7 رمضان 1447   
   بيروت 13:50
    زيلينسكي: مفاوضون أوكرانيون سيجتمعون بمسؤولين أميركيين غداً لمناقشة ترتيبات لاجتماع ثلاثي يضم روسيا نأمل أن يكون مطلع آذار

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: مدفعية الاحتلال تستهدف شرقي حي الزيتون شرق مدينة غزة

      مراسل المنار: انسحاب القوة المعادية الى الموقع المستحدث في “تلة الحمامص”

      مراسل المنار: دوي الانفجار الذي سمع ليلا في بلدة مروحين ناجم عن تدمير قوات العدو لأحد المنازل في البلدة

