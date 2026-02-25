الأربعاء   
   25 02 2026   
   7 رمضان 1447   
   بيروت 04:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تقتحم بلدة عقابا شمال طوباس، وتداهم منزلا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي: لا يوجد تهديد وشيك للولايات المتحدة من إيران وأي عمل عسكري ضدها غير قانوني

      السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي: لا يوجد تهديد وشيك للولايات المتحدة من إيران وأي عمل عسكري ضدها غير قانوني

      مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة : خطط بريطانيا وفرنسا الرامية لتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية غير مسؤولة وخطيرة وغير قانونية

      مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة : خطط بريطانيا وفرنسا الرامية لتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية غير مسؤولة وخطيرة وغير قانونية

      تحطم طائرة تركية من طراز إف-16 ومقتل الطيار

      تحطم طائرة تركية من طراز إف-16 ومقتل الطيار