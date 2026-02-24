الثلاثاء   
   24 02 2026   
   6 رمضان 1447   
   بيروت 23:53
    عاجل

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منطقة صافا في بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جريح برصاص مسيّرة إسرائيلية في محيط مدرسة أبو حسين شمال قطاع غزة

      قوات الاحتلال تعتقل شابا في قفين وتقتحم طوباس بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية رابا جنوب شرق جنين بالضفة المحتلة

