السبت   
   05 07 2025   
   9 محرم 1447   
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    حماس: المجازر اليومية المستمرة في القطاع وارتقاء عشرات الشهداء منذ فجر اليوم بجرائم العدو إمعان في حرب الإبادة