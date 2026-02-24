الثلاثاء   
   24 02 2026   
   6 رمضان 1447   
   بيروت 22:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مستوطنون صهاينة اعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين في قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إصابة فتاة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

      إصابة فتاة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة قفين شمال طولكرم بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة قفين شمال طولكرم بالضفة المحتلة

      “التيار الوطني”: قرار رفع سعر البنزين لا يمر بدون موافقة وزير الطاقة والمياه

      “التيار الوطني”: قرار رفع سعر البنزين لا يمر بدون موافقة وزير الطاقة والمياه