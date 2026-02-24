الثلاثاء   
   24 02 2026   
   6 رمضان 1447   
   بيروت 19:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: للمرة الثانية قوات العدو تطلق رشقات رشاشة بإتجاه محيط نقطة التموضع الجديدة للجيش اللبناني في مزرعة “سرده”

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيس إيران يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني ويؤكد عمق العلاقات بين طهران وبيروت

      رئيس إيران يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني ويؤكد عمق العلاقات بين طهران وبيروت

      تقرير مصور | نشاط تربوي للفتيات المكلفات حديثًا بعنوان “صومي الأول” في البقاع الغربي

      تقرير مصور | نشاط تربوي للفتيات المكلفات حديثًا بعنوان “صومي الأول” في البقاع الغربي

      تقرير مصور | المنطقة الأولى في جبل عامل تحتفي بالشهر الفضيل بأنشطة دينية واجتماعية متنوعة

      تقرير مصور | المنطقة الأولى في جبل عامل تحتفي بالشهر الفضيل بأنشطة دينية واجتماعية متنوعة