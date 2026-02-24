الثلاثاء   
   24 02 2026   
   6 رمضان 1447   
   بيروت 16:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال “الإسرائيلي” تغلق كافة المداخل المؤدية إلى بيت لحم جنوب الضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ القطان بحث مع وزير الصحة في ملف مستشفى بر إلياس الحكومي

      الشيخ القطان بحث مع وزير الصحة في ملف مستشفى بر إلياس الحكومي

      لقاءات وزارية وانمائية وسياسية وصحية في قصر بعبدا ..الرئيس عون: للنقابات الحق الكامل في حماية صناديقها واموال المنتسبين اليها

      لقاءات وزارية وانمائية وسياسية وصحية في قصر بعبدا ..الرئيس عون: للنقابات الحق الكامل في حماية صناديقها واموال المنتسبين اليها

      بقائي : لا يمكن لأي مفاوضات أن تُثمر في ظل احكام مسبقة وشروط مفروضة

      بقائي : لا يمكن لأي مفاوضات أن تُثمر في ظل احكام مسبقة وشروط مفروضة