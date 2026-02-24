الثلاثاء   
   24 02 2026   
   6 رمضان 1447   
   بيروت 09:55
    ارتفاع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 6 آلاف ليرة والمازوت ألفي ليرة والغاز 17 ألف ليرة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مشاكل فنية تؤجل أول مهمة مأهولة إلى القمر منذ 1972

      ارتفاع في أسعار المحروقات كافة

      العدو يواصل خرقه لاتفاق وقف النار ويفجّر منزلين فجرًا في حولا وعيتا الشعب الجنوبيّتين

