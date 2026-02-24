الثلاثاء   
   24 02 2026   
   6 رمضان 1447   
   بيروت 08:20
    رئيسة المفوضية الأوروبية : أجدد التأكيد من كييف على وقوف أوروبا بثبات إلى جانب أوكرانيا مالياً وعسكرياً

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الإفراج عن السفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون بكفالة بعد اعتقاله بإطار قضية إبستين

      وزير خارجية إيران عباس عراقجي أكد خلال إتصال مع نظيره الاماراتي أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين دولهما لمواجهة التحديات المشتركة

      اطلاق نار من آليات الاحتلال على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

