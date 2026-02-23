الإثنين   
    “رابطة موظفي الإدارة العامة” في لبنان أعلنت التوقف عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة

      مستوطنون صهاينة اقتحموا خلال وقت الإفطار منزل عائلة أبو عواد في سهل ترمسعيا شمال رام الله بالضفة المحتلة

      إصابتان جراء اعتداء المستوطنين الصهاينة على “تجمع الحثروة” البدوي بمحيط منطقة الخان الأحمر شمال شرق مدينة القدس المحتلة

