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   9 محرم 1447   
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    مصادر في مستشفيات غزة: 42 شهيدا في غارات صهيونية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم