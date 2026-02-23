الإثنين   
   23 02 2026   
   5 رمضان 1447   
   بيروت 16:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم آبادي: القيادة والشعب الإيراني سيقفون بحزم ضد أي مؤامرة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تقرير مصور | الصحافة الأميركية تحذر من تداعيات أي عدوان على إيران

      تقرير مصور | الصحافة الأميركية تحذر من تداعيات أي عدوان على إيران

      الرئيس بزشكيان: المفاوضات اسفرت عن مؤشرات تفاؤل.. ونراقب التحركات الاميركية

      الرئيس بزشكيان: المفاوضات اسفرت عن مؤشرات تفاؤل.. ونراقب التحركات الاميركية

      جامعة USAL والهيئة الصحية الإسلامية تنظمان ندوة مخاطر المخدرات بمشاركة وزير الصحة

      جامعة USAL والهيئة الصحية الإسلامية تنظمان ندوة مخاطر المخدرات بمشاركة وزير الصحة