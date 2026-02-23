الإثنين   
   23 02 2026   
   5 رمضان 1447   
   بيروت 15:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

     ترامب: يمكنني استخدام تراخيص للقيام بأمور فظيعة بحق الدول خصوصا تلك التي “تستغلنا” منذ عقود

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الدفاع بحث مع أبي خليل في الاوضاع

      وزير الدفاع بحث مع أبي خليل في الاوضاع

      مدير مكتب زيلينسكي: قد تُعقد جولة جديدة من المفاوضات من أجل السلام بحلول نهاية الأسبوع

      مدير مكتب زيلينسكي: قد تُعقد جولة جديدة من المفاوضات من أجل السلام بحلول نهاية الأسبوع

      وزير الصحة تفقد وسفير كوريا وممثل اليونيسف مركز الزهراء: مستمرون في تعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق

      وزير الصحة تفقد وسفير كوريا وممثل اليونيسف مركز الزهراء: مستمرون في تعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق