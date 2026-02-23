الشيخ قاسم حول سيد شهداء الأمة: كنَّا أخوين في الله تعالى ورفيقي درب وعاملَين تحت راية الولي الإمام الخميني(قده) ومن بعده الإمام الخامنئي(دام ظله) ومعًا في كل محطات المقاومة وصعوبات المرحلة وأخطارها وتعقيداتها وانتصاراتها وتضحياتها