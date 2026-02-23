الإثنين   
    الشيخ قاسم : دلالة التشييع السياسية أنَّ المقاومة مستمرة قيادةً ومجاهدين وشعبًا وأنَّ حرب أولي البأس محطة وما قدمته المسيرة وعلى رأسها السيدان الجليلان هو دماء لإحياء المقاومة وعزتها

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ قاسم: ربح السيد الأسمى الوسام الأسمى ولكني خسرتُ كثيرًا على المستوى الشخصي

      الشيخ قاسم حول سيد شهداء الأمة: كنَّا أخوين في الله تعالى ورفيقي درب وعاملَين تحت راية الولي الإمام الخميني(قده) ومن بعده الإمام الخامنئي(دام ظله) ومعًا في كل محطات المقاومة وصعوبات المرحلة وأخطارها وتعقيداتها وانتصاراتها وتضحياتها

      الشيخ قاسم: هذه المقاومة العقائدية الوطنية والمعطاءة لا يمكن أن تُهزَم مع كل الضربات والتضحيات والتآمر عليها فهي بُنيت على حق ومن أجل الحق والمؤمنون بالمقاومة أهلٌ للنصر بالشهادة أو النصر