الشيخ قاسم: ما رآه العالم عبَّر عن تجذُّر المقاومة في حياة الناس في لبنان وأعطى انطباعًا مباشرًا عن التصميم على الاستمرارية فكان شعار “إنَّا على العهد” معبِّرًا عن الواقع والمستقبل