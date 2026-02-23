الإثنين   
   23 02 2026   
   5 رمضان 1447   
   بيروت 12:09
    الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم لموقع “العهد” الإخباري: محبة الناس لسيد شهداء الأمة ومعه السيد الهاشمي كانت منقطعة النظير

