عاجل
الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم لموقع “العهد” الإخباري: محبة الناس لسيد شهداء الأمة ومعه السيد الهاشمي كانت منقطعة النظير
23-02-2026 12:00 مساءً
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
الشيخ قاسم : خسرتُ ملاذًا وقائدًا وجبلًا شامخًا وعقلًا مبدعًا وهي خسارة القرب والتفاعل ولكني مؤمنٌ بقضاء الله وقدره
12:09
الشيخ قاسم: ربح السيد الأسمى الوسام الأسمى ولكني خسرتُ كثيرًا على المستوى الشخصي
12:04
الشيخ قاسم حول سيد شهداء الأمة: كنَّا أخوين في الله تعالى ورفيقي درب وعاملَين تحت راية الولي الإمام الخميني(قده) ومن بعده الإمام الخامنئي(دام ظله) ومعًا في كل محطات المقاومة وصعوبات المرحلة وأخطارها وتعقيداتها وانتصاراتها وتضحياتها
12:03