السبت   
   05 07 2025   
   9 محرم 1447   
   بيروت 11:57
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    مدير المستشفيات الميدانية في غزة: الاحتلال ما زال يمنع إدخال حليب الأطفال إلى القطاع