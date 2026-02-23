المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري توضيحاً لما نشر في الصحف اليوم عن تأجيل الانتخابات في تصريح للشرق الأوسط: ما قلته إن أجواء الخماسية مع تأجيل الانتخابات ولم آت على ذكر أي سفير على الإطلاق