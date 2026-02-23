الإثنين   
   23 02 2026   
   5 رمضان 1447   
   بيروت 02:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جرافات الاحتلال تقوم بأعمال تجريف في بلدة قصرة جنوب نابلس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      آليات الاحتلال تستهدف المناطق الجنوبية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة

      آليات الاحتلال تستهدف المناطق الجنوبية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة

      استقبال دفعة جديدة من العائدين إلى غزة عبر معبر رفح

      استقبال دفعة جديدة من العائدين إلى غزة عبر معبر رفح

      قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل

      قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل