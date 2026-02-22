الأحد   
    جيش العدو الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف شرقي مدينتي غزة وخان يونس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئاسة الإيرانية: عراقجي قدم تقريرا للحكومة بشأن المفاوضات وأكد مواصلة الدبلوماسية وفق المصالح الوطنية

      عراقجي: التوصل إلى اتفاق مع واشنطن أمر ممكن وقد يكون بعض جوانبه أفضل من اتفاق عام 2015

      عراقجي لـ “يي بي إس”: صواريخنا لا يمكن أن تضرب الأراضي الأمريكية لكننا سنضرب القواعد

