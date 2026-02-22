الرئيس نبيه بري في حديث صحفي: سفراء الخماسية أبلغوني صراحة انهم يحبذون تأجيل الانتخابات النيابية ورديت عليهم بأني ماض في خوضها ولا اؤيد تأجيلها تقنيا او التمديد للبرلمان