    باكستان تعلن شن ضربات جوية استهدفت مجموعات مسلحة على الحدود مع أفغانستان تابعة لحركة طالبان الباكستانية وتنظيم داعش

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الخدمة السرية الأمريكية: قتلنا رجلا حاول الدخول بشكل غير قانوني إلى النطاق الأمني بمنتجع مارالاغو في فلوريدا

      وزير خارجية فرنسا يعلن استدعاء السفير الأميركي في باريس احتجاجًا على موقف واشنطن من مقتل شاب يميني ويقول ان بلاده ترفض استغلال هذه المأساة لأغراض سياسية

      فرنسا تستدعي السفير الأميركي احتجاجًا على موقف واشنطن من مقتل شاب يميني في ليون

