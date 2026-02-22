رابطة علماء اليمن: الاعتداءات الإجرامية على لبنان و على غزة والضفة والانتهاكات المتكررة للمسجد الأقصى والتوغلات في سوريا وتهديدات إيران تتطلب موقفا إسلاميا موحدا وجهوزية عالية