    السيد علي فضل الله يدعو إلى رفع الصوت لمواجهة قرارات الحكومة برفع الضرائب لما لها من آثار خطيرة على الأمن الاجتماعي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: نؤكد بشكل قاطع عدم حصول أي تعديل على تعرفة النقل المشترك على مختلف الخطوط التي تعمل عليها حافلاتنا

      مصلحة سكك الحديد تؤكد عدم حصول أي تعديل على تعرفة النقل المشترك

      السيد فضل الله: قرارات الحكومة تهدد الأمن الاجتماعي والعجز لا يُسدّ من جيوب الفقراء