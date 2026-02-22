الأحد   
   22 02 2026   
   4 رمضان 1447   
   بيروت 12:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن تصريحات هاكابي: دعوة صريحة لشرعنة الاحتلال

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      هاشم: كلام هاكابي رسالة تحمل التوافق الاميركي الاسرائيلي حول الاستراتيجية المشتركة

      هاشم: كلام هاكابي رسالة تحمل التوافق الاميركي الاسرائيلي حول الاستراتيجية المشتركة

      مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: نؤكد بشكل قاطع عدم حصول أي تعديل على تعرفة النقل المشترك على مختلف الخطوط التي تعمل عليها حافلاتنا

      مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: نؤكد بشكل قاطع عدم حصول أي تعديل على تعرفة النقل المشترك على مختلف الخطوط التي تعمل عليها حافلاتنا

      مصلحة سكك الحديد تؤكد عدم حصول أي تعديل على تعرفة النقل المشترك

      مصلحة سكك الحديد تؤكد عدم حصول أي تعديل على تعرفة النقل المشترك