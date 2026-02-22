الأحد   
   22 02 2026   
   4 رمضان 1447   
   بيروت 06:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تداهم عددا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العروب شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

      سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

      السلطات الأوكرانية: روسيا هاجمت العاصمة كييف بصواريخ باليستية

      السلطات الأوكرانية: روسيا هاجمت العاصمة كييف بصواريخ باليستية

      آليات الاحتلال تطلق النار شرقي مخيّم البريج وسط قطاع غزة

      آليات الاحتلال تطلق النار شرقي مخيّم البريج وسط قطاع غزة