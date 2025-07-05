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   9 محرم 1447   
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    7 شهداء وأكثر من 10 مصابين في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال باستهداف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة