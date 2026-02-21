“تجمع العلماء” دان العدوان الصهيوني: للتنسيق بين الشعبين اللبناني والفلسطيني حتى تحقيق النصر

استنكر “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان، في بيان له السبت، “الغارات الصهيونية على البقاع، والتي طالت بلدات تمنين وبدنايل ورياق، والتي أدت إلى ارتقاء عشرة شهداء ووقوع أكثر من 30 جريحًا في حصيلة أولية غير نهائية”.

ورأى التجمع أنه “يجب على الدولة اللبنانية القيام بواجباتها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع العدوان”، ولفت إلى أن “العدو الصهيوني بجريمته هذه يريد دفع الأمور إلى مواجهة يستغلها في الاتجاه نحو حرب يريد أن يحدد هو وقتها وكيفيتها، وأنه يستغل انضباط المقاومة ضمن استراتيجية الصبر الاستراتيجي لممارسة عدوانه واغتيال العدد الأكبر من شباب المقاومة، ما يفرض على المقاومة أن تتخذ الإجراء المناسب الذي نعلن وقوفنا إلى جانبها في أي إجراء تتخذه”.

كما استنكر التجمع “الغارة التي ارتكبها العدو الصهيوني على عين الحلوة، والتي أدت إلى ارتقاء شهيدين من حركة حماس هما بلال أديب الخطيب ومحمد طارق الصاوي”، وأعلن أن “هذه الشهادة هي تأكيد على التلاحم بين الشعبين اللبناني والفلسطيني”، وشدد على “ضرورة التنسيق فيما بينهما من أجل تحقيق النصر النهائي على العدو الصهيوني”.

واشار التجمع الى أن “الاكتفاء ببيانات الإدانة من قبل المسؤولين اللبنانيين ليس مجديًا”، وتابع “لا بد من اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية والدعوة إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن لدراسة ما آلت إليه الأوضاع والانتهاكات المتكررة للعدو الصهيوني للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن وقرار وقف إطلاق النار، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق العدو الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام