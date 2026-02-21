السبت   
   21 02 2026   
   3 رمضان 1447   
   بيروت 16:40
    المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان خلال تشييع الشهداء في بعلبك: الشهداء هم تضحيات الوطن وشرف اهدافه السيادية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تصريح لترامب حول دوره في اختيار الرئيس الانتقالي لسوريا

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية الطيبة غرب جنين بالضفة المحتلة

      قماطي: لن يستمر اسرانا في السجون ولن يستمر الاحتلال على ارضنا

