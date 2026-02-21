السبت   
   21 02 2026   
   3 رمضان 1447   
   بيروت 15:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الأمين العام للجامعة العربية يدين تصريحات السفير الأميركي في الكيان الصهيوني التي قال فيها إن من حق “إسرائيل” السيطرة على الشرق الأوسط ويصف التصريحات بأنها بالغة التطرف

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بدء مراسم تشييع الشهيد القائد حسين محمد ياغي والشهيد حسنين السبلاني في بعلبك

      بدء مراسم تشييع الشهيد القائد حسين محمد ياغي والشهيد حسنين السبلاني في بعلبك

      اندلاع مواجهات خلال تصدي الشبان الفلسطينيين لهجوم المستوطنين على حي الضباط عند أطراف بلدة “بيت فوريك” شرق نابلس

      اندلاع مواجهات خلال تصدي الشبان الفلسطينيين لهجوم المستوطنين على حي الضباط عند أطراف بلدة “بيت فوريك” شرق نابلس

      مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة بيتا في الضفة الغربية

      مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة بيتا في الضفة الغربية