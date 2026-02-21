السبت   
   21 02 2026   
   3 رمضان 1447   
   بيروت 15:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة ترمسعيا شمال رام الله بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بدء مراسم تشييع الشهيد القائد حسين محمد ياغي والشهيد حسنين السبلاني في بعلبك

      بدء مراسم تشييع الشهيد القائد حسين محمد ياغي والشهيد حسنين السبلاني في بعلبك

      اندلاع مواجهات خلال تصدي الشبان الفلسطينيين لهجوم المستوطنين على حي الضباط عند أطراف بلدة “بيت فوريك” شرق نابلس

      اندلاع مواجهات خلال تصدي الشبان الفلسطينيين لهجوم المستوطنين على حي الضباط عند أطراف بلدة “بيت فوريك” شرق نابلس

      مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة بيتا في الضفة الغربية

      مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة بيتا في الضفة الغربية