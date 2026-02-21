السبت   
   21 02 2026   
   3 رمضان 1447   
   بيروت 12:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    النائب عز الدين: قرار الحكومة فرض الضرائب مرفوض رفضاً كاملاً جملة وتفصيلاً لأن تداعياته ستكون على مجمل الوضع الاقتصادي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      طنين الأذن والتوتر… ازدياد ظاهرة “رنين شومان” الخطيرة على الأرض

      طنين الأذن والتوتر… ازدياد ظاهرة “رنين شومان” الخطيرة على الأرض

      إيران وقطر تبحثان تطورات المفاوضات مع واشنطن

      إيران وقطر تبحثان تطورات المفاوضات مع واشنطن

      الشيخ الخطيب يدين الغارات الإسرائيلية ويطالب الحكومة بتحريك ديبلوماسيتها

      الشيخ الخطيب يدين الغارات الإسرائيلية ويطالب الحكومة بتحريك ديبلوماسيتها