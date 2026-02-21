السبت   
   21 02 2026   
   3 رمضان 1447   
   بيروت 05:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    مصدر بالجيش السوداني: الدفاعات الأرضية أسقطت 3 مسيرات هاجمت مدينة الأبيض بشمال كردفان فجر اليوم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مقتل 3 أشخاص بغارة أمريكية على زورق يشتبه بتهريبه مخدرات بالمحيط الهادئ

      مقتل 3 أشخاص بغارة أمريكية على زورق يشتبه بتهريبه مخدرات بالمحيط الهادئ

      قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي التفاح شرق مدينة غزة

      قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي التفاح شرق مدينة غزة

      رودريغز: نحن نبني فنزويلا أكثر ديمقراطية وأكثر عدلا وأكثر حرية

      رودريغز: نحن نبني فنزويلا أكثر ديمقراطية وأكثر عدلا وأكثر حرية